Nvidia veut doper l'IA en Inde avec Reliance

(Boursier.com) — Nvidia a scellé un accord de partenariat avec Reliance pour "faire avancer l'IA en Inde, pour l'Inde". Dans le cadre d'"une étape majeure visant à soutenir le secteur industriel indien", Nvidia et Reliance Industries ont ainsi annoncé aujourd'hui une collaboration visant à développer le propre grand modèle de langage (LLM) de base de l'Inde, formé sur les diverses langues du pays et adapté aux applications d'IA générative "afin de servir la nation la plus peuplée du monde". Les deux partenaires travailleront ensemble pour construire une infrastructure d'IA "d'un ordre de grandeur plus puissant que le supercalculateur le plus rapide d'Inde aujourd'hui". Nvidia donnera accès à la superpuce Nvidia GH200 Grace Hopper la plus avancée et à Nvidia DGX Cloud, un service de supercalcul IA dans le cloud. "Le GH200 marque un changement fondamental dans l'architecture informatique qui offre des performances exceptionnelles et une bande passante de mémoire massive", insiste Nvidia.

L'infrastructure d'IA alimentée par Nvidia constitue le fondement de la nouvelle frontière de l'IA pour Reliance Jio Infocomm, la branche télécommunications de Reliance Industries. "La révolution mondiale de l'IA transforme les industries et la vie quotidienne. Pour exploiter le vaste potentiel de l'Inde en matière d'IA, Reliance créera des applications et des services d'IA pour ses 450 millions de clients Jio et fournira une infrastructure d'IA économe en énergie aux scientifiques, aux développeurs et aux startups à travers l'Inde", ajoutent les partenaires.

L'IA peut par exemple aider les agriculteurs ruraux à interagir via leurs téléphones portables dans leur langue locale pour obtenir des informations météorologiques et les prix des récoltes. Cela peut aider à fournir, à grande échelle, un diagnostic d'expert des symptômes médicaux et des examens d'imagerie là où les médecins ne sont pas immédiatement disponibles. L'IA peut mieux prédire les tempêtes cycloniques en utilisant des décennies de données atmosphériques, permettant ainsi aux personnes à risque d'évacuer et de trouver un abri.

L'infrastructure d'IA sera hébergée dans des centres de données informatiques dédiés qui atteindront à terme 2 000 MW. L'exécution et la mise en oeuvre seront gérées par Jio, qui dispose d'offres et d'une expérience étendues dans les domaines de la téléphonie mobile, du spectre 5G, des réseaux de fibre optique et bien plus encore.

"Nous sommes ravis de nous associer à Reliance pour construire des supercalculateurs d'IA de pointe en Inde", a déclaré Jensen Huang, le fondateur et DG de Nvidia. "L'Inde a de l'ampleur, des données et du talent. Grâce à l'infrastructure informatique d'IA la plus avancée, Reliance peut créer ses propres grands modèles de langage qui alimentent les applications d'IA génératives fabriquées en Inde, pour le peuple indien".