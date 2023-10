Nvidia : vers un retour au sommet ?

(Boursier.com) — Nvidia regagne encore du terrain avant bourse à Wall Street sur les 440$, soutenu par un avis favorable de l'incontournable Goldman Sachs, qui vient de passer d''achat' à 'conviction d'achat', ce qui, sur son échelle de notation, est encore plus positif. L'objectif de cours est ambitieux, à 605$ sur le géant des processeurs graphiques et d'IA. Le conseil intervient alors que le titre Nvidia vient de retomber de 10% sur un mois. Le titre avait atteint un plus haut historique fin août vers les 493$. Il a triplé de valeur depuis le début de l'année, avec l'engouement actuel autour de l'intelligence artificielle. Le dossier capitalise plus de 1.000 milliards de dollars à Wall Street, du jamais vu pour un acteur du secteur.

Notons également que la Commission européenne a indiqué que les services européens de concurrence n'avaient pas ouvert d'enquête formelle sur les puces d'IA, suite aux perquisitions qui auraient été opérées en France chez Nvidia la semaine dernière pour de potentielles pratiques anticoncurrentielles.