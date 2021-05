Nvidia : ventes record et bénéfices doublés au 1er trimestre

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le géant américain des processeurs et cartes graphiques Nvidia a publié mercredi après la clôture de Wall Street des comptes supérieurs aux attentes des analystes, marqués par des ventes record malgré le contexte actuel de pénurie de composants électroniques.

L'action Nvidia a pourtant cédé jeudi 1,35% après cette publication, terminant à 619,52$ après quelques prises de bénéfices. Il faut dire que le titre a gagné 18,6% depuis le début de l'année et 82% depuis un an, soutenu par la forte hausse de la demande d'ordinateurs depuis la crise du coronavirus. A noter que le titre Nvidia verra son nominal divisé par quatre après approbation lors de l'assemblée générale prévue le 3 juin prochain.

Au premier trimestre 2021, Nvidia a dégagé un bénéfice net de 1,91 milliard de dollars, doublé par rapport à 0,917 Md$ publié un an plus tôt (+108%). En données ajustées, le bénéfice par action ressort à 3,66$ contre 1,8$ un an plus tôt, et 3,29$ de consensus.

Les ventes trimestrielles du groupe ont atteint un niveau record de 5,66 Mds$ contre 3,08 Mds$ en 2020 (+84%), et 5,4 Mds$ attendus par le consensus du cabinet FactSet.

Plusieurs cabinets d'analyse financière ont relevé leurs objectifs de cours jeudi à la lecture de ces comptes, dont Bank of America Securities qui vise désormais 750$ contre 700$ jusqu'ici, et UBS qui vise 735$ contre 670$.

Nouveaux records prévus au 2e trimestre

Les ventes de composants liées aux jeux vidéo (branche Gaming) ont plus que doublé (+106%) à 2,76 Mds$ (un record), un niveau un peu supérieur aux attentes (2,72 Mds$). La nouvelle puce du groupe destinée aux mineurs de bitcoin, lancée au 1er trimestre, a engrangé des revenus modestes de 155 millions de dollars.

Nvidia a lancé cette puce baptisée CMP (Cryptocurrency Mining Processors) pour tenter de décourager les mineurs de "cryptos" d'utiliser ses cartes graphiques destinées en priorité au gamers.

Les ventes de puces pour serveurs de centres de données (branche Data Centers) ont aussi bondi, de 79% pour atteindre un record de 2,05 Mds$ sur le trimestre, alors que les analystes tablaient sur 2 Mds$.

Pour le 2e trimestre, Nvidia s'attend à des revenus de 6,17 à 6,3 Mds$, une fourchette très supérieure aux attentes des analystes, qui étaient logées à 5,47 Mds$.