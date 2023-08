Nvidia : une semaine cruciale

(Boursier.com) — Nvidia , la valeur qui a sans doute le plus profité à Wall Street ces derniers mois de l'incroyable engouement autour de la thématique de l'intelligence artificielle, publie ses résultats financiers après-demain. Il s'agira donc d'un test majeur pour les marchés, alors que le Nasdaq vient déjà de corriger significativement en quelques jours. Les résultats de Nvidia seront d'autant plus scrutés que les annonces de poids sont rares cette semaine à Wall Street, avec seulement Zoom Video Communications ce soir, Lowe's, Medtronic ou Baidu demain (avant bourse), et Analog Devices, Snowflake, Intuit ou Marvell Technology plus tard dans la semaine. Nvidia, avec sa capitalisation boursière de plus de 1.000 milliards de dollars, sera donc LA valeur de la semaine. La publication interviendra après la clôture mercredi.

Le consensus de place pour ce trimestre de juillet est désormais de 2,07$ de bénéfice par action pour 11,17 milliards de dollars de revenus, alors que le groupe avait très agréablement surpris en mai en livrant une guidance de revenus de 11 milliards de dollars - alors que le consensus était logé à 7,2 milliards seulement. Les analystes ont été nombreux ces derniers jours à doper encore leurs estimations et objectifs sur Nvidia, du fait de la très forte demande lui assurant une performance probablement très solide sur les prochains trimestres. Reste à savoir si ces attentes ne sont pas déjà dans les cours, après un rallye notable, le titre ayant triplé cette année.