Nvidia : une plateforme de calcul pour accélérer la découverte de médicaments

(Boursier.com) — Qubit Pharmaceuticals, société deeptech spécialisée dans la simulation et la modélisation moléculaire grâce à l'utilisation de la physique quantique, annonce la création d'une plateforme visant à accélérer la découverte de médicaments par calcul hybride, classique et quantique sur le NVIDIA Quantum Optimized Device Architecture (QODA).

Qubit Pharmaceuticals exploite l'un des supers ordinateurs GPU les plus puissants en France dédié à la recherche médicale avec pour objectif de construire un portefeuille de candidats médicaments dans les domaines de l'oncologie, des maladies inflammatoires et des antiviraux.

Dès 2023, les premiers candidats-médicaments, issus de cette collaboration, devraient être testés par des laboratoires pharmaceutiques.

Un million de milliards d'opérations par seconde

La recherche de médicaments par simulation et modélisation nécessite des capacités de calcul inédites dépassant le pétaflop, soit plus d'un million de milliards d'opérations par seconde. La nouvelle plateforme combine la suie logicielle Atlas de Qubit et la puissance de calcul de NVIDIA.

En créant des jumeaux numériques des molécules physiques, la plateforme Atlas de Qubit accélère les calculs d'un facteur 100.000 réalisant en quelques heures des calculs qui nécessitent plusieurs années par des voies conventionnelles.

Alors qu'une recherche classique nécessite typiquement 5.000 synthèses moléculaires, la simulation réduit ce nombre à environ 200. La simulation permet également d'explorer en parallèle plusieurs familles chimiques, plutôt qu'en séquentiel.

La nouvelle plateforme est accélérée par 200 GPU (cartes graphiques de dernière génération) dont les systèmes DGX A100 de NVIDIA, offrant une puissance pour la simulation et les calculs d'intelligence artificielle inégalée. L'association de la plateforme de calcul accélérée de NVIDIA et du logiciel Atlas de Qubit vise à diviser par plus de 2 le temps nécessaire pour cribler, sélectionner un candidat médicament d'intérêt et l'optimiser ; et par plus de 10 les investissements nécessaires.