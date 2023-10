Nvidia : un nouvel objectif stratosphérique...

(Boursier.com) — Nvidia , qui regagnait près de 3% hier soir à Wall Street vers les 448$, soutenu par un avis favorable de l'incontournable Goldman Sachs, reste assez stable avant bourse ce jour sur une nouvelle recommandation de spécialiste. Keybanc vient de relever son objectif de cours de 670$ à 750$ sur le géant des processeurs graphiques et d'IA, tout en maintenant son conseil à 'surpondérer'. Ainsi, le broker perçoit un potentiel encore énorme sur le dossier, de plus de 67%. Hier, Goldman Sachs était passé d''achat' à 'conviction d'achat' sur la valeur, avec un objectif de cours de 605$... Rappelons que le titre avait atteint un plus haut historique fin août vers les 493$. Il a triplé de valeur depuis le début de l'année, avec l'engouement actuel autour de l'intelligence artificielle. Le dossier capitalise plus de 1.000 milliards de dollars à Wall Street, du jamais vu pour un acteur du secteur.