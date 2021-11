Nvidia : un nouveau trimestre record pour le fabricant de puces

(Boursier.com) — Le fabricant américain de puces graphiques Nvidia a publié mercredi soir après la clôture de Wall Street des comptes trimestriels supérieurs aux attentes (déjà optimistes) de Wall Street. L'action, qui avait cédé plus de 3% en clôture, est repartie en hausse d'environ 3,7% dans les cotations post-séance après cette publication, approchant de son record de 308,04$ inscrit le 8 novembre.

Au 3e trimestre, le bénéfice net du groupe a atteint 2,46 milliards de dollars (97 cents par action) contre 1,34 Md$ (53 cents par action) un an plus tôt. En données ajustées des éléments non récurrents, le bpa ressort à 1,17$ contre 73 cents en 2020, et 1,11$ attendu par les analystes sondés par le cabinet FactSet.

Le chiffre d'affaires a bondi de 50% en un an, pour culminer à 7,1 Mds$, alors que Wall Street tablait sur des revenus de 6,66 à 6,94 Mds$. Les ventes de puces pour jeux vidéo ont grimpé de 42%, à un record de 3,22 Mds$, contre 3,13 Mds$ de consensus. Les ventes de puces pour data center ont bondi de 55% pour atteindre là aussi un record, à 2,94 Mds$ contre 2,75 Mds$ attendu.

Optimisme maintenu pour le 4e trimestre

Pour le 4e trimestre en cours, le groupe basé à Santa Clara en Californie prévoit des revenus de 7,25 à 7,55 Md$, une fourchette bien supérieure au consensus FactSet, logé à 6,89 Mds$.

La publication des comptes de Nvidia intervient une semaine après la présentation par le groupe d'une gamme de nouveaux produits ciblant l'intelligence artificielle et les métavers, des annonces qui ont été saluées positivement par la Bourse.

Le titre Nvidia a plus que doublé (+124%) depuis le début de l'année, galvanisé par les ventes de puces pour jeux vidéos et serveurs, sur fond de demande accrue depuis la crise du coronavirus.