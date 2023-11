Nvidia : star de la soirée - et de la semaine - à Wall Street

(Boursier.com) — Nvidia grimpait encore de 2,3% hier soir à Wall Street, rejoignant de nouveaux sommets historiques sur les 500$ à la veille de sa publication financière du troisième trimestre. Nvidia prévoyait fin août des revenus de 16 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que le consensus était alors de seulement 12,6 milliards de dollars. Les marges brutes GAAP et non-GAAP sur la période sont attendues à respectivement 71,5% et 72,5%, plus ou moins 50 points de base, selon la dernière guidance du groupe. L'actuel consensus de marché est de 3,37$ de bénéfice trimestriel par action pour 16,18 milliards de dollars de revenus.

Nvidia affiche une performance de plus de 240% à Wall Street cette année. Il s'agit de la valeur qui a sans doute le plus profité à Wall Street ces derniers mois de l'incroyable engouement autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Le groupe publie donc ses résultats financiers après bourse ce soir. Il s'agira donc d'un test majeur pour les marchés, alors que le Nasdaq vient de progresser très significativement de 10% sur un mois avec les espoirs de fin du resserrement monétaire de la Fed. Les résultats de Nvidia seront d'autant plus scrutés que les annonces de poids sont rares cette semaine à Wall Street.

Nvidia, grand gagnant du boom actuel de l'IA générative, avait réalisé des revenus historiques pour le deuxième trimestre, à 13,51 milliards de dollars, soit une croissance de 88% en comparaison du trimestre antérieur et un doublement en glissement annuel. Les revenus des centres de données, tirés par les produits IA, avaient été de 10,32 milliards de dollars, flambant de 141% par rapport au premier trimestre et de 171% en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice dilué GAAP s'était envolé de 854% à 2,48$. Le bénéfice ajusté par action avait grimpé de 429% en comparaison de l'an dernier, à 2,70$, contre un consensus d'environ 2,1$.