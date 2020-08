Nvidia solide au second trimestre

(Boursier.com) — Nvidia , géant américain des processeurs graphiques, consolidait très légèrement après bourse hier soir à Wall Street suite à sa publication trimestrielle. Le groupe a annoncé anticiper, pour le trimestre en cours, des revenus supérieurs aux estimations de marché, grâce notamment à la progression de l'intelligence artificielle et du cloud computing, soutenant la demande pour ses produits. Le groupe a par ailleurs publié des comptes du second trimestre supérieurs aux attentes. La réaction boursière est toutefois prudente, alors que le titre avait pratiquement triplé en un an, pour une capitalisation boursière de près de 300 milliards de dollars dépassant désormais celle du colosse Intel (205 milliards de dollars).

Pour le troisième trimestre de son exercice décalé, Nvidia dit tabler sur un chiffre d'affaires d'environ 4,40 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que le consensus se situait à moins de 4 milliards de dollars. Au deuxième trimestre, clos fin juillet, les revenus ont augmenté de près de 50% en glissement annuel à 3,87 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient en moyenne sur un niveau de 3,7 milliards de dollars. Le bénéfice net trimestriel est ressorti à 622 millions de dollars, 0,99$ par action, contre 552 millions un an avant. Le bénéfice ajusté par action s'est établi quant à lui à 2,18$, contre un peu moins de 2$ de consensus.