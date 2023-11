Nvidia : sanction injuste... ou inquiétudes légitimes ?

(Boursier.com) — Nvidia , le géant des puces graphiques et d'IA, perd encore 2,4% avant bourse ce vendredi, vers les 475$, après avoir abandonné 2,5% mercredi soir suite à des comptes trimestriels pourtant impressionnants. Les clients chinois du groupe auraient été informés, selon Reuters, du report du lancement d'une nouvelle puce IA, la H20, spécifiquement conçue pour se conformer aux règles d'exportation américaines. Le lancement serait reporté au premier trimestre de l'an prochain, d'après deux sources proches du dossier citées par l'agence. La puce H20 est la plus puissante des trois développées pour la Chine par Nvidia suite aux nouvelles restrictions américaines à l'exportation, d'après les sources de Reuters. Ces nouveaux produits devaient être lancés dès ce mois. Le lancement de la H20 pourrait finalement avoir lieu en février ou mars. Le report s'expliquerait par des problèmes rencontrés par les fabricants de serveurs lors de l'intégration de la puce, glisse encore l'agence Reuters. Nvidia prévoyait deux autres puces pour la Chine, la L20 et la L2. Les sources de Reuters ont indiqué que le lancement de la L20 n'était pas retardé, mais le timing de celui de la L2 n'est pas précisé.

Nvidia, moteur du rallye boursier des derniers mois dans l'intelligence artificielle à Wall Street, a souffert mercredi en bourse alors que le groupe a pourtant atomisé mardi soir le consensus de profits et de revenus pour le trimestre clos. Les prévisions pour le trimestre entamé sont également nettement supérieures aux attentes. Les marchés restent prudents du fait essentiellement des commentaires de la direction concernant le marché chinois, mais aussi d'une valorisation boursière extrêmement exigeante à 1.200 milliards de dollars.

Nvidia a annoncé pour le troisième trimestre fiscal un bénéfice ajusté par action de 4,02$ à comparer à un consensus de 3,36$. Les revenus ont totalisé quant à eux 18,12 milliards de dollars, bien plus que les 16,1 milliards de dollars du consensus. Autrement dit, les revenus ont plus que triplé en comparaison de l'an dernier, avec une progression de 206%. Les revenus du quatrième trimestre sont attendus à 20 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que le consensus était voisin de 18 milliards. Colette Kress, la directrice financière de Nvidia, a prévenu tout de même que les restrictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine pourraient provoquer un déclin significatif des ventes dans la région au quatrième trimestre de l'exercice - même si Nvidia s'attend à ce que ce déclin soit plus que compensé par les fortes croissances d'autres zones géographiques.

La performance du groupe reste quoi qu'il en soit hors norme, surtout pour une "mégacap" de plus de 1.000 milliards. Les revenus sur le trimestre clos le 29 octobre ont flambé de 206% en glissement annuel et de 34% en comparaison du trimestre précédent. Le bénéfice dilué net par action a été de 3,71$, multiplié par plus de 12 par rapport à l'an dernier et en augmentation de 50% en séquentiel. Les revenus dans les centres de données pour le troisième trimestre ont totalisé 14,51 milliards de dollars, un record, en augmentation de 41% par rapport au trimestre antérieur et de 279% (!) en comparaison de l'an dernier. Le bénéfice ajusté par action a été multiplié par six par rapport à l'an passé et s'affiche en hausse de 49% par rapport au deuxième trimestre. La marge brute a augmenté à 74%, contre 70,1% un trimestre avant et 53,6% un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a atteint 10,4 milliards de dollars. Le bénéfice net trimestriel a été de 9,24 milliards de dollars, contre 6,19 milliards au deuxième trimestre et 680 millions de dollars pour la période comparable, l'an dernier. Sur une base ajustée, le bénéfice net a été de plus de 10 milliards de dollars, contre 1,46 milliard un an auparavant.

Les revenus pour le quatrième trimestre fiscal 2024 juste entamé sont attendus à 20 milliards, plus ou moins 2%, pour des marges brutes GAAP et non-GAAP de respectivement 74,5% et 75,5%, plus ou moins 50 points de base. Les dépenses opérationnelles sont anticipées à 3,17 milliards en GAAP et 2,2 milliards en non-GAAP.