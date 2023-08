Nvidia s'envole à Wall Street, dopé par l'extraordinaire demande IA

(Boursier.com) — Nvidia bondissait encore de 6,6% après bourse à Wall Street hier soir à 502$, au plus haut historique. La publication du groupe pour le deuxième trimestre est ressortie époustouflante, puisque le géant des processeurs est parvenu une fois de plus à atomiser le consensus des analystes et à livrer une guidance bien supérieure aux anticipations. Nvidia, grand gagnant du boom actuel de l'IA générative, a réalisé des revenus historiques pour le deuxième trimestre, à 13,51 milliards de dollars, soit une croissance de 88% en comparaison du trimestre antérieur et un doublement en glissement annuel. Les revenus des centres de données, tirés par les produits IA, ont été de 10,32 milliards de dollars, flambant de 141% par rapport au premier trimestre et de 171% en comparaison de l'an dernier. La dernière guidance du groupe était de 11 milliards de dollars de revenus, alors que le consensus était d'environ 11,2 milliards de dollars. Le bénéfice dilué GAAP s'est envolé de 854% à 2,48$. Le bénéfice ajusté par action a grimpé de 429% en comparaison de l'an dernier, à 2,70$, contre un consensus d'environ 2,1$.

"Une nouvelle ère informatique a commencé. Les entreprises du monde entier passent de l'informatique généraliste à l'informatique accélérée et à l'IA générative", a déclaré Jensen Huang, fondateur et DG de Nvidia. "Les GPU Nvidia connectés par nos technologies de mise en réseau et de commutation Mellanox et exécutant notre pile logicielle CUDA AI constituent l'infrastructure informatique de l'IA générative. Au cours du trimestre, les principaux fournisseurs de services cloud ont annoncé des infrastructures massives d'IA Nvidia H100. Les principaux fournisseurs de systèmes informatiques et de logiciels d'entreprise ont annoncé des partenariats pour apporter l'IA Nvidia à tous les secteurs. La course à l'adoption de l'IA générative est lancée", a insisté le dirigeant.

Au cours du deuxième trimestre de l'exercice 2024, Nvidia a aussi restitué 3,38 milliards de dollars aux actionnaires sous la forme de 7,5 millions d'actions rachetées pour 3,28 milliards de dollars et de dividendes en espèces. À la fin du deuxième trimestre, il restait à la société 3,95 milliards de dollars dans le cadre de son autorisation de rachat d'actions. Le 21 août, le conseil d'administration a approuvé des rachats d'actions supplémentaires de 25 milliards de dollars, sans expiration. NVIDIA prévoit de poursuivre les rachats d'actions au cours de cet exercice. Le groupe versera son prochain dividende trimestriel en cash de 0,04$ par action le 28 septembre à tous les actionnaires inscrits le 7 septembre 2023.

Les perspectives de Nvidia pour le troisième trimestre fiscal sont également impressionnantes, peut-être plus encore que les résultats pour la période close. Ainsi, Nvidia envisage des revenus de 16 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que le consensus était de seulement 12,6 milliards de dollars. Les marges brutes GAAP et non-GAAP sur la période sont attendues à respectivement 71,5% et 72,5%, plus ou moins 50 points de base.

En bref, à l'heure des chatbots IA, et sur fond d'investissements massifs de géants tels que Microsoft et Alphabet, Nvidia s'affirme comme le grand gagnant pour l'heure de ce marché de l'intelligence artificielle. Le titre devrait tirer encore le Nasdaq ce jour, l'indice riche en valeurs technologiques étant attendu en hausse de 1,3% en première tendance.