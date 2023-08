Nvidia s'enflamme encore à Wall Street

(Boursier.com) — Nvidia rebondit encore de plus de 4% en début de journée ce lundi sur les 450$, à l'approche des trimestriels attendus mercredi soir. Le titre s'était envolé d'un peu moins de 25% le 25 mai après des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu et, plus important encore, des prévisions explosives pour le deuxième trimestre. À l'approche des résultats du deuxième trimestre, de nombreux analystes ont livré des commentaires positifs et renforcé leurs estimations 'en mode FOMO', ainsi que leurs objectifs de cours. La barre est certes haute, mais la demande actuelle pour les produits d'intelligence artificielle est telle que nul ne peut vraiment savoir de quoi Nvidia sera capable, ce qui éclipse aussi pour l'heure les préoccupations relatives à la Chine et aux restrictions à l'exportation. Les résultats et perspectives de Nvidia pourraient aussi grandement influer sur le sentiment plus large du marché, dans le bon ou le mauvais sens, étant donné que le dossier est le meilleur "pure player" sur le thème de l'adoption de l'IA et qu'il a joué un rôle clé dans le rallye des 'Magnificent Seven', entraînant près de 75% des gains du S&P 500 sur le premier semestre.

Nvidia est la valeur qui a sans doute le plus profité à Wall Street ces derniers mois de l'incroyable engouement autour de la thématique de l'intelligence artificielle. Le groupe publie ses résultats financiers après-demain. Il s'agira donc d'un test majeur pour les marchés, alors que le Nasdaq vient déjà de corriger significativement en quelques jours. Les résultats de Nvidia seront d'autant plus scrutés que les annonces de poids sont rares cette semaine à Wall Street, avec seulement Zoom Video Communications ce soir, Lowe's, Medtronic ou Baidu demain (avant bourse), et Analog Devices, Snowflake, Intuit ou Marvell Technology plus tard dans la semaine. Nvidia, avec sa capitalisation boursière de plus de 1.000 milliards de dollars, sera donc LA valeur de la semaine. La publication interviendra après la clôture mercredi.

Le consensus de place pour ce trimestre de juillet est désormais de 2,07$ de bénéfice par action pour 11,17 milliards de dollars de revenus, alors que le groupe avait très agréablement surpris en mai en livrant une guidance de revenus de 11 milliards de dollars - alors que le consensus était logé à 7,2 milliards seulement. Les analystes ont été nombreux ces derniers jours à doper encore leurs estimations et objectifs sur Nvidia, du fait de la très forte demande lui assurant une performance probablement très solide sur les prochains trimestres. Reste à savoir si ces attentes ne sont pas déjà dans les cours, après un rallye notable, le titre ayant triplé cette année.