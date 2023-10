Nvidia s'allie à Foxconn dans la conception d'usines IA !

(Boursier.com) — Nvidia s'associe au groupe taïwanais Foxconn pour construire des usines et systèmes "pour la révolution industrielle de l'IA". Ainsi, Foxconn, plus grand fabricant mondial d'électronique sous contrat, construira un nouveau type de centre de données utilisant des puces et logiciels Nvidia pour une gamme d'applications, notamment les voitures autonomes. Le président de Foxconn, Young Liu, et l'emblématique patron de Nvidia, Jensen Huang, ont affirmé que leurs entreprises allaient construire ensemble ces 'usines d'IA'. "Un nouveau type de fabrication est apparu : la production d'intelligence. Et les centres de données qui la produisent sont des usines d'IA", a déclaré Huang. Huang a ajouté que Foxconn possédait l'expertise et l'envergure nécessaires pour des construire à l'échelle mondiale.

Nvidia a déclaré que les usines d'IA utiliseraient ses puces et ses logiciels, y compris sa puce de pointe GH200 qu'il lui est interdit de vendre en Chine. Ces annonces interviennent alors que Nvidia a indiqué hier que les nouvelles restrictions américaines à l'exportation bloqueraient également les ventes de deux puces d'IA haut de gamme moins puissantes qu'elle a créées pour le marché chinois, ainsi que d'une de ses puces de jeu haut de gamme, rappelle Reuters.

Foxconn, fournisseur majeur d'Apple, entend quant à lui reproduire son niveau de réussite dans l'assemblage d'ordinateurs personnels et de smartphones tout en se lançant dans la fabrication de véhicules électriques pour d'autres entreprises. En janvier, Foxconn et Nvidia avaient déjà annoncé un partenariat pour développer des plateformes de véhicules autonomes. Foxconn a dévoilé par ailleurs ce mercredi un nouveau fourgon électrique appelé Model N, le sixième prototype de sa campagne EV. La société discuterait avec 14 clients potentiels et viserait initialement 5% du marché mondial des véhicules électriques et l'équivalent de 33 milliards de dollars de revenus provenant de la fabrication de véhicules électriques et de composants d'ici 2025...

En étroite collaboration avec Nvidia, Foxconn devrait construire un grand nombre de systèmes basés sur des processeurs, des GPU et des réseaux Nvidia pour sa clientèle mondiale, qui cherche à créer et à exploiter ses propres usines d'IA, optimisées avec le logiciel Nvidia AI Enterprise. Parmi les technologies Nvidia clés que Foxconn utilise pour créer ces conceptions personnalisées figurent les conceptions de référence Nvidia HGX comprenant huit GPU Nvidia H100 Tensor Core par système, les superpuces Nvidia GH200, les conceptions de référence Nvidia OVX et la mise en réseau Nvidia. Grâce à ces systèmes, les clients de Foxconn peuvent tirer parti du calcul accéléré de Nvidia pour fournir des services d'IA générative et utiliser la simulation pour accélérer la formation de machines autonomes, notamment des robots industriels et des voitures autonomes.

Foxconn envisage aussi une usine d'IA potentielle. En plus d'équiper ses clients d'usines d'IA basées sur la technologie Nvidia, Foxconn envisage la sienne qui exploitera la plateforme Nvidia Omniverse et les frameworks Isaac et Metropolis pour répondre aux normes strictes de production et de qualité de l'industrie électronique. Les progrès de l'IA de pointe et de la simulation permettent le déploiement de robots mobiles autonomes capables de parcourir plusieurs kilomètres par jour et de robots industriels pour assembler des composants, appliquer des revêtements, emballer et effectuer des inspections de qualité. Une usine d'IA dotée de ces plateformes Nvidia "peut donner à Foxconn la possibilité d'effectuer des formations et des inférences en matière d'IA, d'améliorer les flux de travail de l'usine et d'exécuter des simulations dans le monde virtuel avant le déploiement dans le monde physique". La simulation de bout en bout de l'ensemble du pipeline de robotique et d'automatisation permet à Foxconn de gagner en efficacité opérationnelle, tout en économisant du temps et des coûts.

Foxconn fournira également une gamme de solutions Nvidia Drive aux constructeurs automobiles mondiaux, en tant que fabricant de premier plan d'unités de commande électroniques (ECU) basées sur Nvidia Drive Orin aujourd'hui et évoluant vers les ECU basés sur Nvidia Drive Thor à l'avenir.

En tant que fabricant sous contrat, Foxconn proposera des véhicules électriques hautement automatisés et autonomes, riches en IA, dotés de la prochaine plateforme Nvidia Drive Hyperion 9, qui comprend Drive Thor et une architecture de capteurs de pointe. Cela permettra à Foxconn et à ses clients du secteur automobile de créer "une nouvelle ère de voitures définies par logiciel fonctionnellement sûres et sécurisées".