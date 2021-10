Nvidia prêt à des concessions pour racheter Arm

(Boursier.com) — Nvidia propose des concessions à l'Union européenne pour parvenir à obtenir le feu vert concernant l'acquisition du concepteur de puces britannique Arm pour 54 milliards de dollars. C'est du moins ce qu'indique un document de la Commission européenne consulté par l'agence Reuters. La Commission a fixé une date limite au 27 octobre pour rendre son verdict.

Les régulateurs ont des doutes sur la promesse de Nvidia de permettre à ses concurrents un accès équitable et continu aux conceptions d'Arm une fois l'accord conclu. La Commission doit demander l'avis des concurrents et des clients de Nvidia avant de décider si elle accepte les concessions, en demande davantage ou préfère ouvrir une enquête approfondie d'une durée de quatre mois. Nvidia affirme qu'il maintiendra Arm en tant que fournisseur de technologie "neutre", tentant de rassurer certains clients, en particulier Qualcomm, Samsung et Apple. Les clients d'Arm, dont Broadcom, MediaTek et Marvell, sont quant à eux favorables au deal. Arm est pour l'heure détenu par le Japonais SoftBank.