Nvidia : pourrait devenir investisseur de référence lors de l'IPO d'Arm

(Boursier.com) — Nvidia ne lâche pas Arm Ltd. Après avoir échoué l'an passé à racheter le Britannique pour des raisons concurrentielles, le géant américain des processeurs graphiques pourrait devenir un des actionnaires de référence d'Arm dans le cadre de l'IPO de ce dernier à new York. Selon le 'Financial Times', les deux parties sont en pourparlers. Le groupe américain, partenaire de longue date et client du concepteur de puces britannique, chercherait à investir dans le cadre d'une opération qui valoriserait le groupe détenu par le Japonais SoftBank entre 35 et 40 milliards de dollars. SoftBank souhaiterait pour sa part obtenir une valorisation plus proche des 80 Mds$.

En attendant de trouver un compromis, les deux acteurs auraient déjà contacté les régulateurs pour apaiser leurs craintes, selon des personnes proches des discussions citées par le 'FT'. Elles auraient notamment mis en avant le fait que Nvidia n'investirait que quelques centaines de millions de dollars et serait minoritaire au capital d'Arm. La technologie de l'entreprise se trouve dans la plupart des smartphones et est omniprésente dans l'industrie électronique.

'Bloomberg' a rapporté plus tôt qu'Arm était en pourparlers avec divers potentiels investisseurs stratégiques, dont le concurrent de Nvidia, Intel, pour participer à la plus grande introduction en bourse de l'année. Faire venir des investisseurs de référence peut aider à susciter l'intérêt et l'élan pour une IPO, en particulier compte tenu de la valorisation élevée recherchée par SoftBank. Arm espérerait lever jusqu'à 10 milliards de dollars dans le cadre de sa cotation à New York plus tard cette année, après avoir rejeté les appels du gouvernement britannique pour un retour à Londres, où il était autrefois côté.