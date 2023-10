Nvidia plonge avec les restrictions américaines !

(Boursier.com) — Nvidia abandonne 7% en début de séance à Wall Street ce mardi sous les 430$ et plombe la cote US, sur fond de nouvelles restrictions américaines sur l'exportation vers la Chine de puces avancées. L'administration Biden a annoncé ce jour qu'elle entendait restreindre fortement ou interrompre les expéditions vers la Chine de puces d'intelligence artificielle plus avancées, telles que celles conçues par Nvidia, champion de la spécialité. Ces mesures entrent dans le cadre d'une série d'actions visant à empêcher Pékin d'obtenir des technologies américaines de pointe pour renforcer son armée, indique Reuters. Les nouvelles règles concernent également d'autres pays que la Chine et visent les puces avancées et les outils de fabrication de puces. L'Iran et la Russie sont aussi concernés. Les concepteurs de puces chinois Moore Thread et Biren sont quant à eux placés sur liste noire, ces deux startups chinoises ayant été fondées par d'anciens employés locaux de Nvidia...

Il s'agit donc d'entraver le développement militaire de la Chine en comblant les lacunes des réglementations publiées en octobre dernier, résume Reuters. Ces règles seraient remises à jour au moins une fois par an, d'après la secrétaire au Commerce Gina Raimondo. Les Etats-Unis désirent en particulier limiter l'accès de Pékin aux semi-conducteurs avancés qui pourraient alimenter les percées en matière d'intelligence artificielle et d'ordinateurs sophistiqués.

Les puces A800 et H800 de Nvidia seraient touchées par les nouvelles règles, qui exempteront toutefois la plupart des puces grand public utilisées dans les ordinateurs portables, les smartphones et les jeux, selon Reuters. "Le fait est que la Chine, même après la mise à jour des règles, importera des États-Unis des centaines de milliards de dollars de semi-conducteurs", selon Raimondo. Les règles publiées ce mardi éliminent les limites de vitesse de communication et se concentrent sur les performances informatiques, ce qui aurait donc bien pour effet d'arrêter les ventes des puces Nvidia A800 et H800 pour le marché chinois, selon un haut responsable de l'administration cité par Reuters. Le haut responsable a déclaré que cette règle visait à empêcher les entreprises d'essayer de contourner les restrictions sur les puces.

Un porte-parole de Nvidia, cité par plusieurs médias anglo-saxons, indique que le groupe n'anticipe pas d'impact significatif de ces mesures à court terme sur ses résultats financiers... Malgré sa chute du jour, le titre Nvidia triple encore de valeur depuis le début de l'année.