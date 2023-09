Nvidia perquisitionné en France ?

(Boursier.com) — L 'autorité française de concurrence aurait perquisitionné les bureaux locaux du géant américain des processeurs Nvidia, a indiqué le Wall Street Journal hier jeudi. L'autorité avait dévoilé cette perquisition mercredi matin sans spécifier les pratiques visées ou le groupe concerné, précisant juste que le "raid" concernait le secteur des cartes graphiques. L'opération de cette semaine ferait suite à une enquête plus large sur le secteur du cloud computing, sur des craintes que les groupes du secteur n'utilisent leur accès à la puissance de calcul pour exclure des concurrents plus petits, ajoute Reuters. Le Wall Street Journal affirme donc que l'opération de cette semaine visait bien Nvidia, géant des puces graphiques et d'IA et grande vedette de Wall Street ces derniers mois. Le WSJ évoque des soupçons de pratiques anticoncurrentielles.

Le cours de bourse de Nvidia a triplé cette année et sa capitalisation boursière dépasse les 1.000 milliards de dollars désormais, avec la forte demande en produits d'intelligence artificielle.