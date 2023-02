Nvidia, nouvelle star de l'IA, s'enflamme à Wall Street

(Boursier.com) — Nvidia , le géant américain des processeurs graphiques, bondissait hier soir de 9% après bourse à Wall Street. Malgré la chute des revenus de gaming, le groupe est parvenu à dépasser les anticipations de marché au quatrième trimestre en termes de revenus et profits. La demande IA soutient par ailleurs les prévisions. L'activité gaming de la société, fortement dépendante de l'industrie PC, a enregistré un chiffre d'affaires de 1,83 milliard de dollars au dernier trimestre, soit une baisse de 46%, mais supérieur au consensus qui se situait à 1,6 milliard de dollars. Les ventes des activités centres de données ont augmenté de 11% pour atteindre 3,62 milliards de dollars. Le chiffre d'affaires global a chuté de 21% à 6,05 milliards de dollars, marquant une deuxième baisse pour Nvidia en 13 trimestres. Le bénéfice ajusté est ressorti à 88 cents par action. Sur cette base, les analystes avaient anticipé un bénéfice de 81 cents par titre et des ventes d'environ 6 milliards de dollars.

Les ventes pour les trois mois se terminant en avril sont anticipées à environ 6,5 milliards de dollars. Cela se compare à un consensus de 6,35 milliards. Cette guidance montre que la poussée de Nvidia dans les puces informatiques IA porte ses fruits. Sous l'impulsion du CEO et cofondateur Jensen Huang, Nvidia a transformé sa domination du segment des processeurs graphiques en une position de force sur le marché du matériel IA. D'ailleurs, Nvidia a également annoncé hier son propre service cloud d'IA. La société s'associe à de grands noms, Oracle, Microsoft et Alphabet, pour offrir la possibilité d'utiliser les machines Nvidia GTX pour effectuer le traitement de l'IA via un simple accès au navigateur. La nouvelle plateforme, qui sera soutenue par d'autres fournisseurs de services cloud, aidera les entreprises qui n'ont pas l'expertise technique à construire leur propre infrastructure. Huang a aussi reconnu que l'intérêt pour ChatGPT avait ouvert les yeux des chefs d'entreprise sur la puissance de l'intelligence artificielle. La valeur de l'IA viendra selon le dirigeant de son adaptation aux besoins des entreprises afin qu'elles puissent améliorer leurs services et leurs produits.