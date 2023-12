Nvidia négocie avec Washington pour proposer de nouveaux produits en Chine

(Boursier.com) — Nvidia , le colosse américain des puces graphiques et d'IA, a indiqué qu'il allait développer une nouvelle série de produits conformes aux réglementations du gouvernement américain et qui pourraient ainsi être exportés vers la Chine ! Le groupe de Jensen Huang travaillerait donc en étroite collaboration avec l'administration Biden pour garantir que les nouvelles puces destinées au marché chinois soient conformes aux restrictions. Le groupe californien détient, rappelle Reuters, plus de 90% des parts du marché chinois des puces d'intelligence artificielle, évalué à 7 milliards de dollars, mais les nouvelles restrictions américaines sur les exportations pourraient générer des opportunités pour les concurrents chinois... Reuters avait rapporté le mois dernier que Nvidia avait déclaré à ses clients chinois qu'il retardait le lancement d'une nouvelle puce d'IA destinée à la Chine jusqu'au premier trimestre de l'année prochaine.

"Nvidia a travaillé étroitement avec le gouvernement américain pour créer des produits conformes à ses réglementations", a déclaré Huang lors d'une conférence de presse à Singapour. "Notre plan est maintenant de continuer à travailler avec le gouvernement pour proposer un nouvel ensemble de produits conformes aux nouvelles réglementations qui comportent certaines limites", a ajouté le dirigeant, cité par Reuters. Il a précisé que Nvidia devait demander l'avis du marché et que le processus était en cours, ajoutant que Huawei était un concurrent local "redoutable". Le groupe, grande vedette boursière de l'année 2023 avec une performance de plus de 220%, avait prévenu lors de sa publication financière de novembre qu'il s'attendait à une forte baisse de ses ventes au quatrième trimestre en Chine à la suite des nouvelles règles américaines.