Nvidia, monumental ?

(Boursier.com) — Nvidia s'envolait hier soir de 9% à 735$ après bourse à Wall Street, sur ses sommets historiques, après deux séances délicates dans l'attente de ses résultats trimestriels. Après avoir déjà triplé sur un an, le titre poursuit donc son rallye, stimulé par des résultats supérieurs aux attentes, en croissance à trois chiffres, et des prévisions robustes accréditant la thèse d'une demande durable pour ses produits d'intelligence artificielle.

Pour son quatrième trimestre, le groupe de Jensen Huang, géant des puces graphiques et d'IA, a donc une fois de plus facilement battu le consensus, dégageant un bénéfice ajusté par action de 5,16$ à comparer à un consensus de 4,60$, pour des revenus de 22,1 milliards de dollars à comparer à un consensus de marché de 20,4 milliards. Les revenus de centres de données ont été de 18,4 milliards, bien plus élevés que le consensus qui se situait à 17,2 milliards et en croissance de plus de 400% par rapport à l'année antérieure. Le bénéfice net trimestriel s'est envolé de près de... 770% à 12,3 milliards de dollars !

Nvidia a donc réalisé un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre clos le 28 janvier 2024 de 22,1 milliards de dollars, en hausse de 22% par rapport au trimestre précédent et de... 265% par rapport à l'année dernière. Pour le trimestre, le bénéfice GAAP par action diluée a été de 4,93$, en hausse de 33% par rapport au trimestre précédent et de... 765% par rapport à l'année dernière. Le bénéfice non-GAAP par action diluée s'est élevé à 5,16$, en hausse de 28% par rapport au trimestre précédent et de 486% par rapport à l'année dernière.

Pour l'exercice 2024, les revenus ont augmenté de 126% pour atteindre 60,9 milliards de dollars. Le bénéfice GAAP par action diluée a été de 11,93$, en hausse de 586% par rapport à il y a un an. Le bénéfice non-GAAP par action diluée a représenté 12,96$, en hausse de 288%.

Cotation...

"Notre plateforme de centre de données est alimentée par des facteurs de plus en plus diversifiés : la demande de traitement de données, de formation et d'inférence de la part des grands fournisseurs de services cloud et de ceux spécialisés dans les GPU, ainsi que des sociétés de logiciels d'entreprise et d'Internet grand public. Les industries verticales - dominées par l'automobile, les services financiers et la santé - pèsent désormais plusieurs milliards de dollars", détaille Jensen Huang. "Nvidia RTX, introduit il y a moins de six ans, est désormais une plateforme PC massive pour l'IA générative, appréciée par 100 millions de joueurs et de créateurs. L'année à venir sera marquée par de nouveaux cycles de produits majeurs et des innovations exceptionnelles qui contribueront à propulser notre industrie vers l'avant", a lancé le CEO.

Nvidia versera son prochain dividende trimestriel en cash de 0,04$ par action le 27 mars 2024 à tous les actionnaires inscrits le 6 mars 2024.

"L'informatique accélérée et l'IA générative ont atteint un point critique. La demande augmente partout dans le monde, dans les entreprises, les secteurs et les pays", a résumé Huang, fondateur et patron du groupe. Pour le premier trimestre fiscal juste entamé, le groupe table sur des revenus de 24 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que les analystes anticipaient en moyenne 22 milliards de dollars. La marge brute ajustée est attendue à 77%, plus ou moins 50 points de base.