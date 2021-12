Nvidia : les autorités US entendent bloquer le rachat d'Arm !

(Boursier.com) — La Commission fédérale du commerce américaine (FTC) a entamé jeudi une action judiciaire pour empêcher le fabricant de puces électroniques Nvidia d'acquérir son concurrent britannique Arm, une opération de 40 milliards de dollars annoncée en septembre 2020.

Dans un communiqué, l'autorité américaine de la concurrence a estimé que la nouvelle entité risque "d'étouffer toute compétition dans les technologies de nouvelle génération". Des problèmes de concurrence avaient été soulevés par les autorités antitrust dès l'annonce de cette opération en 2020, mais il s'agit de l'action la plus radicale entreprise jusqu'ici contre ce projet de rapprochement, dont la réalisation paraît désormais compromise. Les autorités britanniques ont aussi menacé de bloquer le projet l'été dernier, et la Commission européenne a ouvert il y a un mois une enquête approfondie sur ce projet, en raison de ses effets potentiellement négatifs sur les prix et la concurrence.

"Ce projet de consolidation verticale donnerait à l'un des plus gros producteurs de puces le contrôle sur des technologies et des brevets dont leurs rivaux industriels ont besoin pour développer leurs propres produits concurrents" a estimé la FTC dans un communiqué publié jeudi. L'autorité de la concurrence a indiqué s'attendre à ce que le procès administratif se tienne en août 2022.

A Wall Street, l'action Nvidia n'a pas été très affectée, jeudi soir, progressant de 2% avant l'annonce, puis terminant en hausse de 2,2% à la clôture. De nombreux analystes avaient déjà intégré la possibilité que l'acquisition d'Arm (actuellement filiale du japonais Softbank) échoue pour des questions concurrentielles. Nvidia avait indiqué précédemment vouloir boucler l'achat d'Arm courant 2022.