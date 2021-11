Nvidia : le titre au sommet après des comptes impressionnants !

(Boursier.com) — Le titre Nvidia bondit de 8,7% à un niveau record de 318,25$ jeudi en séance à Wall Street, après la publication de comptes trimestriels supérieurs aux attentes (déjà très optimistes) de Wall Street, grâce à des ventes record de puces pour les centres de données, notamment ceux qui gèrent les programmes d'intelligence artificielle (IA).

Le fabricant américain de puces graphiques a aussi fait des prévisions très solides pour le trimestre en cours malgré le contexte global de pénurie de composants, qui n'a pas affecté son activité selon la direction.

Au 3e trimestre, le bénéfice net de Nvidia a presque doublé (+94%) pour atteindre 2,46 milliards de dollars (97 cents par action) contre 1,34 Md$ (53 cents par action) un an plus tôt. En données ajustées des éléments non récurrents, le bénéfice par action ressort à 1,17$ contre 73 cents en 2020, et 1,11$ attendu par les analystes sondés par le cabinet FactSet.

Le chiffre d'affaires a bondi de 50% en un an, pour culminer à 7,1 Mds$, alors que Wall Street tablait sur des revenus de 6,66 à 6,94 Mds$. Les ventes de puces pour jeux vidéo ont grimpé de 42%, à un record de 3,22 Mds$, contre 3,13 Mds$ de consensus. Les ventes de puces pour centres de données ont bondi de 55% pour atteindre là aussi un record, à 2,94 Mds$ contre 2,75 Mds$ attendu.

Pas de problèmes d'approvisionnement

Lors d'une conférence téléphonique, le PDG et cofondateur du groupe, Jensen Huang a rassuré concernant la "supply chain". "Nous avons un approvisionnement garanti sécurisé, en très grande quantité, assez spectaculaire, de la part de la première fonderie mondiale, et des sociétés de substrat, d'emballage et de test qui font partie intégrante habituelle de notre chaîne d'approvisionnement", a-t-il indiqué.

"Nous nous sentons très bien dans notre situation d'approvisionnement, en particulier à partir du second semestre de cette année et pour l'avenir", a-t-il ajouté.

Optimisme maintenu pour le 4e trimestre

Ainsi, pour le 4e trimestre en cours, le groupe basé à Santa Clara en Californie prévoit des revenus de 7,25 à 7,55 Md$, une fourchette bien supérieure au consensus FactSet, logé à 6,89 Mds$.

A Wall Street, le titre Nvidia a été multiplié par 2,4 (+143%) depuis le début de l'année, galvanisé par les ventes de puces pour jeux vidéos et serveurs, sur fond de demande accrue depuis la crise du coronavirus. Le semaine dernière, le groupe avait présenté des nouveautés ciblant l'intelligence artificielle et les métavers, des annonces qui avaient été saluées positivement par la Bourse.

Nvidia a présenté les avancées de sa propre plateforme, Omniverse, qui bénéficie de nouvelles fonctions de réalité augmentée et virtuelle. Omniverse afficherait ainsi des utilisations très diverses, allant de la détection et prédiction des évolutions des feux de forêts au développement de réseaux 5G. Nvidia a affirmé en outre utiliser l'intelligence artificielle et son Omniverse pour développer des voitures entièrement autonomes.