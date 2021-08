Nvidia : le Royaume-Uni envisage de bloquer l'OPA de 40 Mds$ sur Arm

(Boursier.com) — Le gouvernement britannique envisage de bloquer l'acquisition pour 40 milliards de dollars d'Arm Ltd par Nvidia, du fait de risques potentiels en matière de sécurité nationale. C'est du moins ce que rapporte Bloomberg, citant des personnes proches de la question. L'Américain Nvidia ne commente pas, indiquant juste pour sa part travailler avec les autorités britanniques de régulation. "Nous attendons leurs questions et nous espérons résoudre tout problème qu'ils pourraient avoir", a résumé un porte-parole cité par Reuters. Arm est actuellement détenu par le Japonais SoftBank. C'est un acteur majeur des semi-conducteurs, qui équipe des millions de smartphones et d'autres appareils. La CMA britannique, autorité de concurrence locale, a adressé son rapport de phase 1 d'investigation au gouvernement fin juillet. Des implications préoccupantes auraient été décelées en matière de sécurité nationale, d'après une source 'familière' citée par Bloomberg. Une revue approfondie du gouvernement britannique est probable.