Nvidia : le GOAT de l'IA de retour au sommet !

(Boursier.com) — Nvidia débute très fort sa journée, en progression de près de 4% vers les 510$, au plus haut de son histoire boursière. Le dossier capitalise 1.260 milliards de dollars à Wall Street ! Le colosse des puces graphiques et d'intelligence artificielle, grande vedette boursière de l'année 2023 avec un cours plus que triplé, prévoit de lancer au deuxième trimestre 2024 la production de masse de sa nouvelle puce IA destinée à la Chine et se conformant aux règles américaines sur les exportations de puces avancées. C'est du moins ce qu'affirme l'agence Reuters. Citant deux personnes proches du dossier, l'agence précise que la puce H20 sera conçue pour se conformer à la nouvelle réglementation américaine sur les exportations d'équipements de haute technologie vers la Chine. Le volume initial des expéditions sera limité et répondra principalement aux commandes des principaux clients, a indiqué Reuters.

Outre la puce H20, Nvidia prévoit deux autres puces conformes aux nouvelles restrictions, la L20 et la L2. Le groupe de Santa Clara a aussi lancé fin décembre une version modifiée d'une puce gaming avancée conçue pour la Chine. Le groupe reste donc très agile pour s'adapter au renforcement des restrictions américaines à l'exportation, qui l'a empêché d'expédier ses puces avancées d'IA A800 et H800.