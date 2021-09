Nvidia : l'UE et la CMA pas enthousiastes devant l'opération Arm

(Boursier.com) — Un responsable de l'Union européenne a déclaré au Financial Times qu'il n'était pas certain que l'accord de rachat d'Arm par Nvidia soit facilement conclu, car les régulateurs ont des doutes sur la promesse de Nvidia de permettre à ses concurrents un accès équitable et continu aux conceptions d'Arm une fois l'accord conclu. Les personnes ayant une connaissance directe de l'enquête de l'UE disent qu'il est trop tôt pour dire si l'accord sera bloqué, les doutes des responsables étant le résultat de longs échanges préliminaires entre Nvidia et le régulateur. L'article du FT note les défis auxquels fait face l'accord au Royaume-Uni, une personne ayant une connaissance directe de l'accord indiquant que la CMA (Competition & Markets Authority) aurait été très agressive... Nvidia se prépare à déposer une demande d'autorisation réglementaire pour l'accord à Bruxelles cette semaine.