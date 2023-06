Nvidia et Snowflake nouent un partenariat lié à l'IA

(Boursier.com) — Nvidia gagne du terrain en avant-Bourse, le groupe ayant annoncé avoir conclu un partenariat destiné au développement de modèles d'IA avec Snowflake. La société d'analyse de données cloud a déclaré lors de son événement 'Snowflake Summit 2023' que ce partenariat permettra aux entreprises de créer des applications d'IA génératives personnalisées en utilisant leurs propres données propriétaires. " C'est important. C'est le dernier kilomètre que nous attendons depuis 40 ans ", a déclaré Frank Slootman, président-directeur général de Snowflake. "Chaque industrie est là-dessus. Ils avaient l'habitude de dire que les logiciels dévoraient le monde. Eh bien, maintenant, les données dévorent les logiciels", a-t-il ajouté à propos de l'importance des données aujourd'hui.

Le dirigeant a précisé que les entreprises qui utilisent Snowflake pour gérer leurs données pourront désormais utiliser leurs propres données pour former de nouveaux modèles d'IA afin d'obtenir un avantage commercial sans risquer d'en perdre le contrôle. Aucun détail financier du partenariat n'a été divulgué mais Jensen Huang, le patron de Nvidia, a indiqué à 'Reuters' que sa firme en bénéficierait car davantage de clients utilisent l'informatique pour travailler sur l'IA. "Nous vendons plus de puces et nous avons un système d'exploitation pour l'IA appelé Nvidia AI Enterprise. Et ce système d'exploitation permet à nos puces de traiter l'IA", a affirmé le dirigeant.