Nvidia, en pointe dans le métavers ?

(Boursier.com) — Nvidia est attendu en vive hausse à Wall Street, alors que le concepteur de 'puces' informatiques lance de nouvelles innovations autour des mondes virtuels et du fameux métavers. Nvidia a effectué ainsi des annonces à l'occasion de la conférence GTC 2021 à propos de sa propre plateforme, Omniverse. De nouvelles capacités sont au programme, y compris des fonctions de réalité augmentée et virtuelle. Omniverse afficherait ainsi des utilisations très diverses, allant de la détection et prédiction des évolutions des feux de forêts au développement de réseaux 5G. Nvidia affirme en outre utiliser l'intelligence artificielle et son Omniverse pour développer des voitures entièrement autonomes.