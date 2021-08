Nvidia en forte croissance avec le 'gaming'

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nvidia , le géant américain des processeurs graphiques, a annoncé hier soir des profits supérieurs aux attentes et une progression de 68% de son activité en glissement annuel. Les ventes sur les segments gaming et data center ont soutenu les comptes. Le bénéfice ajusté par action a été de 1,04$, supérieur au consensus, contre 55 cents un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 6,51 milliards de dollars, contre 3,87 milliards un an auparavant. Le consensus de revenus est battu de près de 3%. Les 'puces' d'AI du groupe, utilisées notamment pour la reconnaissance d'image et la conduite autonome, ont connu une demande particulièrement forte. Nvidia table, pour le trimestre entamé, sur des revenus de 6,8 milliards de dollars, plus ou moins 2%, à comparer à un consensus de 6,53 milliards.

Le groupe indique par ailleurs que les discussions avec les régulateurs concernant l'acquisition du Britannique Arm Ltd pour 40 milliards de dollars prennent plus longtemps que prévu, ce qui pourrait peser sur les cours ce jour. Nvidia s'était engagé sur une finalisation du deal en mars prochain. Quoi qu'il en soit, le management de l'Américain reste confiant dans la finalisation de la transaction.