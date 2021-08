Nvidia : Elon Musk inquiet du rachat potentiel du Britannique Arm

(Boursier.com) — Elon Musk, le patron de Tesla et de SpaceX, aurait indiqué son inquiétude concernant le projet de rachat du concepteur britannique de puces Arm par l'Américain Nvidia pour 54 milliards de dollars, précise The Telegraph, citant plusieurs sources. Amazon et Samsung s'opposeraient également à ce rapprochement.

Nvidia devrait pour sa part demander au début du mois prochain l'accord de la Commission européenne pour son projet de rachat du concepteur britannique de semi-conducteur Arm. Cela devrait conduire, selon les sources de Reuters, à l'ouverture d'une enquête approfondie. Le Financial Times a indiqué que l'investigation de la Commission européenne devrait débuter au début du mois de septembre. L'autorité britannique de concurrence a pour sa part jugé tout récemment que le rachat pourrait nuire à la concurrence.