Nvidia : du jamais vu, et pourtant...

(Boursier.com) — Nvidia , le géant des puces graphiques et d'IA, moteur du rallye boursier des derniers mois dans l'intelligence artificielle à Wall Street, a atomisé hier soir le consensus de profits et de revenus pour le trimestre clos. Les prévisions pour le trimestre entamé sont également nettement supérieures aux attentes. Pourtant, le titre consolidait mollement de 1,7% après bourse hier soir. Il faudra attendre un peu plus tard ce jour avec les ajustements de brokers - probablement en hausse - pour se faire une meilleure idée de la tendance, mais il semble que les marchés restent prudents du fait essentiellement des commentaires de la direction concernant le marché chinois, mais aussi d'une valorisation boursière extrêmement exigeante à plus de 1.230 milliards de dollars.

Nvidia a donc publié hier soir, pour le troisième trimestre fiscal, un bénéfice ajusté par action de 4,02$ à comparer à un consensus de 3,36$. Les revenus ont totalisé quant à eux 18,12 milliards de dollars, bien plus que les 16,1 milliards de dollars du consensus. Autrement dit, les revenus ont plus que triplé en comparaison de l'an dernier, avec une progression de 206%. Les revenus du quatrième trimestre sont attendus à 20 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que le consensus était voisin de 18 milliards. Colette Kress, la directrice financière de Nvidia, a prévenu tout de même hier soir que les restrictions américaines sur les exportations de puces vers la Chine pourraient provoquer un déclin significatif des ventes dans la région au quatrième trimestre de l'exercice - même si Nvidia s'attend à ce que ce déclin soit plus que compensé par les fortes croissances d'autres zones géographiques.

La performance du groupe reste quoi qu'il en soit hors norme, surtout pour une "mégacap" de plus de 1.000 milliards. Les revenus sur le trimestre clos le 29 octobre ont flambé de 206% en glissement annuel et de 34% en comparaison du trimestre précédent. Le bénéfice dilué net par action a été de 3,71$, multiplié par plus de 12 par rapport à l'an dernier et en augmentation de 50% en séquentiel. Les revenus dans les centres de données pour le troisième trimestre ont totalisé 14,51 milliards de dollars, un record, en augmentation de 41% par rapport au trimestre antérieur et de 279% (!) en comparaison de l'an dernier.

Le bénéfice ajusté par action a été multiplié par six par rapport à l'an passé et s'affiche en hausse de 49% par rapport au deuxième trimestre. La marge brute a augmenté à 74%, contre 70,1% un trimestre avant et 53,6% un an plus tôt. Le bénéfice opérationnel a atteint 10,4 milliards de dollars. Le bénéfice net trimestriel a été de 9,24 milliards de dollars, contre 6,19 milliards au deuxième trimestre et 680 millions de dollars pour la période comparable, l'an dernier. Sur une base ajustée, le bénéfice net a été de plus de 10 milliards de dollars, contre 1,46 milliard un an auparavant.

Les revenus pour le quatrième trimestre fiscal 2024 juste entamé sont attendus à 20 milliards, plus ou moins 2%, pour des marges brutes GAAP et non-GAAP de respectivement 74,5% et 75,5%, plus ou moins 50 points de base. Les dépenses opérationnelles sont anticipées à 3,17 milliards en GAAP et 2,2 milliards en non-GAAP.

"Notre forte croissance reflète la transition de la vaste plateforme industrielle du calcul général vers le calcul accéléré et l'IA générative", a déclaré Jensen Huang, le fondateur et directeur général de Nvidia. "Les startups des grands modèles de langage, les sociétés Internet grand public et les fournisseurs mondiaux de services cloud ont été les premiers à se lancer, et les prochaines vagues commencent à se former. Les fournisseurs de services de communication nationaux et régionaux investissent dans les cloud d'IA pour répondre à la demande locale, les éditeurs de logiciels d'entreprise ajoutent des copilotes et des assistants d'IA à leurs plateformes, et les entreprises créent une IA personnalisée pour automatiser les plus grandes industries du monde", se félicite encore le dirigeant, constatant des moteurs de croissance tournant à plein régime dans les GPU, CPU, réseaux, services de fonderie d'IA et logiciels Nvidia AI Enterprise. "L'ère de l'IA générative décolle", a-t-il déclaré.

Nvidia versera par ailleurs son prochain dividende trimestriel en espèces de 0,04$ par action le 28 décembre 2023 à tous les actionnaires inscrits au 6 décembre 2023.