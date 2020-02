Nvidia dépasse les attentes, le titre grimpe

(Boursier.com) — Nvidia a publié jeudi soir après la clôture de Wall Street des résultats et un chiffre d'affaires supérieurs aux attentes des analystes pour le 4e trimestre 2019.

En réaction, le titre du fabricant de puces graphiques bondissait de plus de 5% à 284,45$ dans les cotations électronique après la clôture de la Bourse américaine. Depuis le début de l'année, le titre a déjà grimpé de 15% contre environ 4% pour l'indice S&P 500.

Le bénéfice par action, ajusté des éléments non récurrents, s'est établi à 1,89$, supérieur au 1,66$ attendu par les marchés, et plus que doublé par rapport à la même période de 2018 (0,92$).

Les revenus ont atteint 3,11 milliards de dollars contre 2,21 Mds$ un an plus tôt (+41% !) et 2,96 Mds$ attendu. Dans le détail, les ventes de processeurs pour serveurs de centres de données ont augmenté plus que prévu pour atteindre 968 millions de dollars (+43% sur un an) contre 825,8 M$ de consensus, tandis que les ventes de puces pour jeux vidéo ont bondi de 56% à 1,49 Md$, mais sont un peu inférieures aux attentes (1,52 Md$).

Pour le 1er trimestre 2020 en cours, le groupe basé à Santa Clara en Californie prévoit des ventes de 2,94 Mds$ à 3,06 Mds$, contre 2,85 Mds$ attendus par Wall Street. Nvidia a précisé que cette prévision a été révisée en baisse de 100 M$ pour tenir compte des effets négatifs probables du coronavirus chinois.