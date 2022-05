Nvidia déçoit sur ses prévisions, le titre recule

(Boursier.com) — Le fabricant américain de puces électroniques Nvidia a publié mercredi soir des résultats trimestriels solides, mais assortis de perspectives décevantes. Le groupe a cité des problèmes d'approvisionnement liés aux nouvelles mesures prises en Chine contre le Covid-19, ainsi que les conséquences de la guerre en Ukraine.

Dans les cotations post-séance à Wall Street, le titre Nvidia perdait 7,6% mercredi soir, après avoir fini la séance en hausse de 5% à 169,75$. Il cède 42% depuis le début de l'année sur fond de pénurie mondiale de composants et de craintes pour la croissance.

Chine et Russie vont amputer les ventes de 500 millions de dollars

Le groupe prévoit pour son 2e trimestre fiscal en cours (mai-juillet) un chiffre d'affaires de 7,94 à 8,26 milliards de dollars, alors que le consensus envisageait un chiffre de l'ordre de 8,4 Mds$ selon le cabinet FactSet. Cette nouvelle prévision inclut "une estimation de réduction d'environ 500 millions de dollars liée à la Russie et aux confinements en Chine", a précisé la direction dans un communiqué.

Ces propos font écho a des commentaires de Cisco Systems qui a publié il y a une semaine des comptes décevants, en raison de la politique "zéro covid" de la Chine et de la guerre en Ukraine. Le géant américain des équipements de réseaux a en outre revu ses prévisions à la baisse pour l'ensemble de l'exercice en cours, en citant les effets négatifs de ces perturbations.

Un premier trimestre supérieur baux attentes

Au premier trimestre fiscal, achevé fin avril, Nvidia a dégagé un bénéfice net de 1,62 Md$ contre 1,91 Mds$ un an plus tôt (-15%). Ajusté des éléments non récurrents, le bénéfice par action s'est élevé à 1,36$ contre 0,91$ un an plus tôt, et supérieur aux attentes du consensus, placé à 1,30$.

Les ventes trimestrielles ont totalisé 8,29 Mds$ en forte de hausse de 46% par rapport à la même période de 2021 (5,66 Mds$) et là aussi, plus que prévu par les analystes (8,12 Mds$).