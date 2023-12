Nvidia : de l'espoir concernant la Chine ?

(Boursier.com) — Nvidia ne réagit pas à Wall Street ce mardi aux informations selon lesquelles l'administration Biden discuterait avec le concepteur de processeurs à propos de la possibilité de vendre des puces d'IA en Chine. La Secrétaire américaine au Commerce, Gina Raimondo, a indiqué dans une interview accordée à Reuters que Nvidia pouvait, voulait et devrait vendre des puces d'IA à la Chine. "Ce que nous ne pouvons pas leur permettre d'expédier, ce sont les puces d'IA les plus sophistiquées et les plus puissantes", a nuancé Raimondo, qui s'est entretenue il y a une semaine avec le directeur général de Nvidia, Jensen Huang. Elle a déclaré hier lundi que le Département américain au Commerce travaillait avec Nvidia sur le sujet. "Ils veulent faire ce qu'il faut. De toute évidence, ils veulent vendre autant de puces que possible".