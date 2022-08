Nvidia corrige, après des perspectives prudentes

(Boursier.com) — Nvidia , le colosse des processeurs graphiques, cède du terrain avant bourse à Wall Street, alors que le groupe vient de publier des comptes trimestriels mitigés, assortis de prévisions prudentes du fait d'un soudain ralentissement de la demande. Pour le deuxième trimestre fiscal, le groupe a annoncé un bénéfice ajusté par action de 51 cents, contre 56 cents de consensus et 1,04$ un an plus tôt. Les revenus ont totalisé 6,7 milliards de dollars sur ce trimestre clos en juillet, en ligne avec le consensus, contre 6,5 milliards de dollars un an auparavant. Les revenus gaming ont chuté d'un tiers à 2,04 milliards. Les revenus de centres de données, en revanche, ont grimpé de 61% à 3,81 milliards. Les revenus totaux du troisième trimestre fiscal sont attendus à 5,9 milliards de dollars, en déclin de 17% en glissement annuel, avec cette faiblesse persistante dans l'industrie gaming, et malgré la croissance attendue encore sur les centres de données et sur le segment automobile.