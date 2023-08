Nvidia : carte maîtresse ?

(Boursier.com) — C 'est le grand jour pour Nvidia, la 'mégacap' technologique américaine la plus recherchée des derniers mois, qui prend près de 220% depuis le début de l'année. Le titre est attendu en hausse de 1,8% avant bourse, après une correction de 2,8% hier et un bond de 8,5% lundi à la faveur de conseils très positifs de HSBC et KeyBanc Capital Markets. Nvidia publiera ce soir, après bourse, ses résultats financiers pour le deuxième trimestre fiscal.

Le consensus est désormais logé, selon FactSet, à 2,08$ de bénéfice ajusté par action pour 11,19 milliards de dollars de revenus. Sur le trimestre d'octobre, troisième trimestre fiscal, ce consensus atteint 2,40$ de bénéfice ajusté par action pour 12,59 milliards de dollars de revenus. L'accélération se poursuivrait au quatrième trimestre, avec un bénéfice ajusté par action de 2,67$ et des revenus de 13,74 milliards de dollars, ce qui donnerait au total un bénéfice ajusté par action annuel de 8,29$ pour des revenus de 44,54 milliards de dollars. Pour l'exercice suivant, le consensus atteint 12,66$ de bpa ajusté et 62,65 milliards de dollars de revenus. Ainsi, le PER (ratio cours sur bénéfices) de Nvidia n'est pas si monumental qu'il n'y paraît, puisqu'il retombe à 36 sur la base du consensus de l'exercice prochain. Cela reste très élevé en comparaison d'autres très grosses capitalisations technologiques, mais on est loin des 100 ou 200 de PER parfois calculés par certains sur la base des résultats 2021 et 2022.

Il s'agira donc de savoir ce soir si le groupe est en mesure d'honorer ses promesses de la fin du mois de mai. Le groupe de Jen-Hsun Huang avait très agréablement surpris en mai en livrant une guidance de revenus de 11 milliards de dollars, alors que le consensus était logé à 7,2 milliards seulement. Un tel écart est extrêmement rare, alors que les analystes sont supposés suivre de très près l'évolution du chiffre d'affaires. Le titre s'était ainsi envolé d'un peu moins de 25% le 25 mai après des résultats du premier trimestre meilleurs que prévu et ces prévisions explosives pour le deuxième trimestre. À l'approche des résultats du deuxième trimestre, de nombreux analystes ont livré des commentaires positifs et renforcé leurs estimations 'en mode FOMO', ainsi que leurs objectifs de cours. La barre est certes haute, mais la demande actuelle pour les produits d'intelligence artificielle est telle que nul ne peut vraiment savoir de quoi Nvidia sera capable, ce qui éclipse aussi pour l'heure les préoccupations relatives à la Chine et aux restrictions à l'exportation.

Les résultats et perspectives de Nvidia pourraient aussi grandement influer sur le sentiment plus large du marché, dans le bon ou le mauvais sens, étant donné que le dossier est le meilleur "pure player" sur le thème de l'adoption de l'IA et qu'il a joué un rôle clé dans le rallye des 'Magnificent Seven' (Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Nvidia, Tesla et Meta), entraînant près de 75% des gains du S&P 500 sur le premier semestre.