Nvidia au sommet grâce à ses nouvelles cartes graphiques

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Parmi les grands gagnants de la crise du coronavirus, le concepteur de puces et cartes graphiques Nvidia figure en bonne place. L'action du groupe californien s'est ainsi hissée mardi à un nouveau record historique à Wall Street, après l'annonce du lancement d'une nouvelle gamme de cartes graphiques qui font la part belle aux jeux vidéo.

Le cours du titre Nvidia, qui a été multiplié par 2,3 depuis le début de l'année, a terminé mardi en hausse de 3,3% à 552,84$, un nouveau sommet, et progressait encore mercredi de 4,7% en cotations pré-séance. La nouvelle génération de cartes graphiques (RTX3070, RTX3080 et RTX3090), présentée mardi par le groupe californien, est plus rapide et plus puissante que les précédentes. Elle est en outre équipée de la technologie "ray tracing", qui permet d'améliorer les sensations des joueurs de jeux vidéo.

Des prix compétitifs pour des performances dopées

Le groupe a annoncé que de nombreux éditeurs de jeux, notamment le très populaire 'Fortnite' d'Epic Games, ont décidé d'intégrer ces technologies à leurs jeux. Nvidia a aussi dévoilé une politique de prix agressive, avec une stabilité sur la gamme de cartes graphiques d'entrée et de milieu de gamme, et une baisse sur les cartes haut de gamme par rapport aux générations précédentes. Ainsi, la carte ultra-puissante RTX3090 sera vendue à 1.499$ pièce, alors qu'elle est 50% plus rapide que la Titan RTX, qui est vendue à 2.499$. La RTX3080 sera vendue 699$ alors qu'elle est deux fois plus rapide que la RTX 2080, vendue au même prix. Même raisonnement pour la RTX3070, vendue à 499$.

Nvidia a précisé qu'outre Epic Games (Fortnite), d'autres éditeurs avaient adopté le "ray tracing", dont Microsoft (jeu Minecraft), Activision Blizzard (jeu Call of Duty: Black Ops Cold War) et CD Projekt (jeu Cyberpunk 2077).

La branche jeux vidéo génère plus de 40% des revenus de Nvidia, qui est en concurrence sur ce marché des jeux sur PC avec Advanced Micro Devices et Intel. Le groupe doit aussi faire face à la concurrence des jeux sur consoles de Microsoft et Sony. Tout en surfant sur l'essor des jeux vidéo, Nvidia s'est renforcé ces dernières année dans d'autre domaines, à commencer par les puces pour centres de données, qui représentent désormais plus d'un tiers de ses ventes.