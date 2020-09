Nvidia : Arm coûte un bras

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Nvidia , géant des processeurs graphiques, va racheter le fabricant britannique de 'puces' Arm Holdings au Japonais SoftBank pour 40 milliards de dollars. L'opération intervient quatre ans après l'acquisition d'Arm par Softbank pour 32 milliards de dollars. L'Américain, premier groupe sectoriel par la capitalisation boursière à Wall Street (330 milliards de dollars), déboursera 21,5 milliards de dollars en actions et 12 milliards de dollars en numéraire, dont 2 milliards de dollars à la signature. SoftBank et son 'Vision Fund' de 100 milliards de dollars, qui possède 25% d'Arm, prendront par ailleurs une participation dans Nvidia allant de 6,7% à 8,1%. L'acquisition est soumise aux conditions usuelles, mais il est possible que les régulateurs n'acquiescent pas immédiatement face à cette concentration sectorielle.