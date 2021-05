Nvidia a doublé ses profits

(Boursier.com) — Nvidia a annoncé pour son premier trimestre des revenus de 5,66 milliards de dollars et un bénéfice ajusté par action de 3,66$, alors que le consensus était de 5,4 milliards de ventes et 3,29$ de bpa hors éléments. Les revenus gaming du groupe ont plus que doublé à 2,76 milliards et ceux des centres de données se sont envolés de 79% à 2,05 milliards. Le concepteur de semi-conducteurs a rehaussé sa guidance, mais dit s'attendre à une persistance de la pénurie sectorielle. Le bénéfice net a totalisé 1,91 milliard de dollars sur le premier trimestre, contre 917 millions un an avant. Le bpa GAAP a été de 3,03$. Les revenus ont atteint un record à 5,66 milliards, en croissance de 84%, contre 3,08 milliards un an avant.

Pour le second trimestre fiscal, Nvidia table sur des revenus allant de 6,17 à 6,43 milliards de dollars, alors que le consensus FactSet était de 5,47 milliards. Le groupe se dit en bonne voie concernant l'acquisition d'Arm Ltd. pour 40 milliards de dollars auprès de Softbank Group Corp. La finalisation du deal est attendue au début de l'année prochaine, confirme Nvidia. A propos du minage des cryptomonnaies, qui dope ses ventes de 'semis' gaming, notons que le groupe a lancé une puce spécifique dédiée à cette activité, dont les ventes ont représenté 155 millions de dollars sur le trimestre clos.