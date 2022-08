Nvidia a complètement raté le consensus

(Boursier.com) — Nvidia chute de 8% avant bourse à Wall Street, suite à la publication de ses comptes préliminaires. L'ensemble est bien peu reluisant. Les revenus préliminaires du deuxième trimestre ont été ainsi de 6,7 milliards de dollars, contre une guidance de... 8,1 milliards de dollars. La déception provient surtout des revenus de gaming. Les revenus du deuxième trimestre devraient donc être d'environ 6,7 Mds$, en baisse de 19% en séquentiel et en hausse de 3% par rapport à l'année précédente. Les revenus gaming se sont élevés à 2,04 milliards de dollars, en baisse de 44% en séquentiel et de 33% par rapport à l'année précédente. Le chiffre d'affaires des activités de centres de données s'est élevé à 3,81 milliards de dollars, en hausse de 1% en séquentiel et de 61% par rapport à l'année précédente.

Le manque à gagner par rapport aux perspectives de revenus de mai de 8,10 milliards de dollars était principalement attribuable à la baisse des ventes de produits de jeu, reflétant une réduction des ventes des partenaires de distribution "probablement due à des vents contraires macroéconomiques". Le chiffre d'affaires des centres de données, bien que record, est quelque peu en deçà des attentes de l'entreprise, affecté par les perturbations de la chaîne d'approvisionnement. Les résultats du deuxième trimestre devraient en outre inclure environ 1,32 milliard de dollars de charges, principalement pour les stocks et les réserves associées, sur la base des prévisions révisées de la demande future. "Nos projections de ventes de produits de jeu ont considérablement diminué au cours du trimestre", a déclaré Jensen Huang, fondateur et DG de Nvidia. "Comme nous nous attendons à ce que les conditions macroéconomiques affectant les ventes se poursuivent, nous avons pris des mesures avec nos partenaires de jeu pour ajuster les prix et l'inventaire des canaux".

"Nvidia a d'excellents produits et une position de leader sur des marchés vastes et en croissance. Alors que nous relevons ces défis, nous restons concentrés sur l'opportunité unique de réinventer l'informatique pour l'ère de l'IA", a-t-il déclaré.

"Les charges importantes sur le trimestre reflètent les précédents engagements d'achat à long terme que nous avions pris pendant une période de grave pénurie de composants et nos attentes actuelles d'incertitude macroéconomique continue", a déclaré Colette Kress, vice-présidente exécutive et directrice financière. "Nous pensons que notre profil de marge brute à long terme est intact. Nous avons ralenti la croissance des charges d'exploitation, équilibrant les investissements pour la croissance à long terme tout en gérant la rentabilité à court terme. Nous prévoyons de poursuivre les rachats d'actions car nous prévoyons une forte génération de trésorerie et une croissance future".

Les résultats préliminaires font donc ressortir des revenus de 6,7 Mds$, une marge brute GAAP de 43,7% environ et une marge non-GAAP brute de 46,1%. Les marges étaient respectivement attendues auparavant à 65,1% et 67,1%.