Nvidia : +240% cette année !

(Boursier.com) — Nvidia est sans doute la grande vedette de Wall Street cette année. Avec une performance de près de 240% depuis le 1er janvier, le dossier capitalise désormais plus de 1.200 milliards de dollars. Il faut dire que le groupe de Jensen Huang est littéralement dopé depuis plusieurs trimestres par l'incroyable demande pour ses produits d'intelligence artificielle. Reste à savoir désormais si le géant des processeurs graphiques et d'IA pourra maintenir sa domination et contourner les interdictions frappant l'exportation vers la Chine de ses produits les plus avancés. Quoi qu'il en soit, le niveau de la demande mondiale en produits d'IA devrait en grande partie compenser cette éventuelle faiblesse chinoise. Notons par ailleurs que le groupe vient de lancer une nouvelle puce gaming pour la Chine afin de se conformer aux restrictions d'exportation mises en place par Washington.

Pour le troisième trimestre fiscal, le groupe a affiché un bénéfice ajusté par action de 4,02$ à comparer à un consensus de 3,36$. Les revenus ont totalisé quant à eux 18,12 milliards de dollars, bien plus que les 16,1 milliards de dollars du consensus. Autrement dit, les revenus ont plus que triplé en comparaison de l'an dernier, avec une progression de 206%. Les revenus du quatrième trimestre sont attendus à 20 milliards de dollars, plus ou moins 2%, alors que le consensus était voisin de 18 milliards. La performance du groupe reste hors norme, surtout pour une "mégacap" de plus de 1.200 milliards. "L'ère de l'IA générative décolle", avait déclaré le mois dernier le directeur général de l'affaire.