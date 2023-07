Nutrition Rapide annonce le début de la production de la formule Azurene Immunity avant l'hiver de l'hémisphère nord

(Boursier.com) — Rapid Nutrition, une entreprise mondialement reconnue dans le domaine de la santé et du bien-être, est heureuse d'annoncer le lancement de la production de sa très attendue formule Azurene Immunity. Alors que l'Europe se prépare à la saison hivernale à venir, marquée par une hausse prévue de la grippe, des rhumes et des toux, la formule brevetée de Rapid Nutrition vise à apporter un soulagement et un soutien aux individus pendant cette période critique.

Selon les données statistiques et les tendances projetées pour la saison hivernale imminente en Europe, les experts de la santé anticipent une augmentation notable de la prévalence de la grippe, des rhumes et des toux. Cette hausse attendue pendant l'hiver souligne la sortie opportune d'Azurene sur le marché en tant qu'aide efficace pour soutenir le système immunitaire.

La formule Azurene Immunity se vante d'une combinaison brevetée d'herbes, puisant à la fois dans les traditions de la médecine occidentale et chinoise, spécifiquement conçue pour aider à soulager les maux de gorge, les rhumes et la grippe.

Simon St Ledger, PDG de Rapid Nutrition, a exprimé son enthousiasme quant aux avantages potentiels d'Azurene pour aider les voyageurs et ceux qui travaillent dans des environnements de travail rapprochés, tels que les enseignants et le personnel de vol : "À l'approche de la saison hivernale, de nombreuses personnes, en particulier les voyageurs fréquents et ceux qui travaillent dans des environnements de travail rapprochés comme les enseignants et les agents de bord, font face à une exposition accrue... La formule Azurene Immunity est conçue pour être une solution fiable, soutenant le bien-être en ces temps difficiles."

Avec la production maintenant en cours, Rapid Nutrition vise à rendre Azurene disponible aux consommateurs avant le début de la saison hivernale en Europe. Des informations supplémentaires concernant la disponibilité du produit et les canaux de distribution seront communiquées en temps voulu.