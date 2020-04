Numberly s'attend à une importante perte de chiffre d'affaires sur les 3 à 6 prochains mois

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Numberly au 31 décembre 2019 s'établit à 69,2 millions d'euros, en progression de +1,6% par rapport au 31 décembre 2018.

Le résultat d'exploitation est en retrait de 3,1 ME.

Les charges d'exploitation présentent une progression de +2,4 ME des charges de personnel et +0,9 ME de dotations aux amortissements, suite à la mise en service de nouvelles fonctionnalités sur les outils. Les investissements de la période, financés en propre, s'élèvent à 3,6 ME. Le rachat d'actions propres et la distribution de dividendes ont représenté 2,1 ME sur l'année 2019..

Au 31 décembre 2019, le résultat net de Numberly est positif de 2,5 ME. Il recule de -1,7 ME par rapport à 2018 (+4,2 ME en fin d'année).

La trésorerie disponible du Groupe est de 13,8 ME. Au 31 décembre 2019, les capitaux propres du Groupe s'établissent à 48,1 ME.

Impact de la crise sanitaire COVID-19

Depuis mi-février 2020, le Groupe a mis en place toutes les mesures de précautions nécessaires pour préserver la santé de ses équipes et assurer la poursuite de l'activité face à la pandémie du Covid-19. Notre savoir-faire technique a permis une grande efficacité dans la mise en oeuvre des mesures de précautions dans tous les pays où nous opérons, tout en maintenant une qualité de service identique auprès de nos clients , indique le management.

Tous les clients de Numerly sont impactés. Certains voient leur activité (Tourisme, Distribution, Restauration, eCommerce...) fortement diminuer ou s'arrêter. Nous leur apportons la plus grande attention et mettons à leur disposition notre expertise pour les accompagner dans cette situation difficile en restant constamment en contact avec eux .

Dans ce contexte dont l'ampleur reste très incertaine, la perte de chiffre d'affaires sera mécaniquement importante sur les 3 à 6 prochains mois.

Pour prémunir le Groupe face aux difficultés conjoncturelles, le Conseil d'administration proposera à l'Assemblée générale annuelle du 3 juin 2020 de ne pas distribuer de dividendes au titre de l'exercice 2019.