Numberly : résultats consolidés du 1er semestre

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires consolidé du Groupe Numberly au 30 juin 2020 s'établit à 26,1 ME, en baisse 23% par rapport au 30 juin 2019. Le recul du chiffre d'affaires résulte directement des difficultés rencontrées par un grand nombre de nos clients notamment dans les secteurs de la restauration, la distribution, du transport et du tourisme, depuis l'émergence de la crise sanitaire devenue crise économique.

Au-delà de l'impact du chiffre d'affaires, le résultat d'exploitation est également impacté par :

- une baisse des charges d'exploitation de 12%, conséquence de la baisse d'activité et d'un plan

d'économie entamé dès mars 2020 sur toutes les lignes de coûts ;

- une baisse des dotations aux amortissements de 0,2 ME ;

- 0,4 ME de dépréciations de créances clients reconnues dans un contexte de sinistralité accrue.

Le résultat d'exploitation ressort à -2,9 ME, en baisse de 4,5 ME par rapport au 30 juin 2019.

La quote part de résultat net de Customer Experience Group, participation détenue à 20%, s'établit à -0,4 ME. Le résultat net est une perte de 3,8 ME.

Le groupe conserve cependant une structure de bilan solide.

Sur proposition du Conseil d'administration, l'Assemblée Générale a décidé de ne pas procéder à une distribution de dividende, décaissable au 1er semestre.

La trésorerie disponible du Groupe s'établit à 26,3 ME au 30 juin 2020 contre 13,8 ME au 31 décembre 2019.

La progression s'explique essentiellement par une diminution du BFR en lien avec la baisse d'activité au premier semestre. Le Groupe n'a pas, à ce jour, sollicité d'aide au titre du PGE. Au 30 juin 2020, les capitaux propres du Groupe s'élèvent à 44,2 ME.

Pour Yseulys Costes, Président Directeur Général : "Le contexte économique incertain dans lequel évoluent nombre de nos clients nous amène à être encore plus adaptables, agiles et engagés auprès d'eux. Le groupe a réagi à cette situation nouvelle en optimisant sa structure de coûts et en accentuant ses efforts technologiques au service de ses clients.

Le groupe dispose d'atouts pour passer cette période délicate : un bilan solide, une très grande expertise, un engagement sans faille de ses équipes et un positionnement rendu encore plus pertinent par l'accélération digitale suscitée par cette crise majeure."

Chiffre d'affaires annuel 2020, le 3 mars 2021 après clôture des marchés.