Numberly : la crise marque les comptes semestriels

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires semestriel consolidé du Groupe Numberly au 30 juin s'établit à 26,1 millions d'euros, en baisse de -22,8% par rapport au 30 juin 2019. Ce recul reflète l'impact de la pandémie du Covid-19 depuis mars 2020 sur toutes les lignes de métier.

La pandémie du Covid-19 a entraîné une crise majeure dans les secteurs d'activité d'un grand nombre de clients (Tourisme, Restauration, Transport, Distribution...). Au 1er semestre, en dépit des mesures prises pour alléger les charges d'exploitation, le résultat d'exploitation attendu est négatif, autour de -3 ME.