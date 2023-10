Nucléaire : Orano va engager un important chantier de 1,7 MdE sur le site Georges Besse 2 à Tricastin

(Boursier.com) — Le Conseil d'Administration d'Orano, réuni en séance ce jeudi 19 octobre, a validé l'investissement du projet d'extension de capacité de production de l'usine d'enrichissement d'uranium, Georges Besse 2 sur le site du Tricastin (Drôme et Vaucluse).

D'un montant prévisionnel de près de 1,7 milliard d'euros, ce projet permettra à Orano d'augmenter ses capacités de production de plus de 30%, soit 2,5 millions d'Unités de Travail de Séparation (UTS).

Le projet consiste à construire à l'identique 4 modules complémentaires aux 14 modules existants avec la même technologie, reconnue, éprouvée et disposant d'une empreinte environnementale réduite. Il mobilisera, pendant la phase chantier, jusqu'à 1.000 personnes, avec une forte part d'entreprises régionales.

Rappelons que l'usine Georges Besse 2 a démarré en 2011 et atteint sa pleine capacité de production de 7,5 millions d'UTS en 2016. Elle dispose de la technologie de centrifugation qui offre les meilleures garanties en termes de sûreté, compétitivité et économie d'énergie, de fiabilité technique et d'impact environnemental.