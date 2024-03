Nucléaire : Orano signe un contrat de fourniture de services d'enrichissement avec ČEZ

(Boursier.com) — Orano a signé un contrat avec l'électricien tchèque CEZ, pour la fourniture de services d'enrichissement. L'uranium enrichi, une fois transformé en combustible, sera utilisé dans la centrale nucléaire de Dukovany.

La signature de cet accord s'est déroulée ce 5 mars à l'occasion d'un déplacement du Président de la République française, Emmanuel Macron, en République Tchèque en vue de renforcer la coopération bilatérale, notamment dans le domaine du nucléaire civil.

Après un autre accord majeur de long terme portant sur des services de conversion et d'enrichissement signé fin 2023 pour la centrale nucléaire de Temelin, ce nouveau contrat permet à CEZ de sécuriser son approvisionnement en combustible nucléaire en Europe et contribue à renforcer la position d'Orano sur le marché européen des produits et services dans l'amont du cycle.

Rappelons que CEZ est l'un des principaux producteurs d'énergie en Europe. Le groupe exploite 6 réacteurs nucléaires, sur les deux sites de Dukovany et Temelin. Ils couvrent 36% des besoins en électricité de la République Tchèque. Le gouvernement tchèque prévoit un vaste programme nucléaire avec la construction de nouvelles tranches au cours de la prochaine décennie.