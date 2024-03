Nucléaire : Orano signe un accord de recyclage de combustibles usés aux Etats-Unis

(Boursier.com) — Le 28 février à Bethesda dans le Maryland, le groupe Orano et SHINE Technologies, entreprise américaine spécialisée dans les solutions énergétiques durables, ont signé un protocole d'accord en vue de développer conjointement aux Etats-Unis un pilote industriel mettant en oeuvre une technologie de traitement et de recyclage des combustibles usés issus de réacteurs à eau légère.

La matière récupérée dans les combustibles usés pourra être valorisée pour fabriquer de nouveaux combustibles nucléaires destinés aux réacteurs existants et aux futurs réacteurs dits de 'conception avancée'. Certains isotopes radioactifs extraits au cours du procédé pourraient également être employés pour d'autres applications industrielles et médicales. D'une capacité de traitement de 100 tonnes de combustible par an, le pilote dont la mise en service est prévue au début des années 2030, permettra de valider le procédé innovant de recyclage, incluant les mesures de sûreté et de contrôle de non-prolifération. Il combinera la technologie de séparation des matières nucléaires conçue par SHINE Technologies, au savoir-faire opérationnel et technique mis en oeuvre sur le site Orano la Hague en France, où plus de 40.000 tonnes de combustibles usés ont déjà été traités.

Cet accord constitue une première étape en vue de contribuer à la renaissance sur le sol américain d'une filière industrielle dédiée au traitement et au recyclage des combustibles nucléaires usés.

Le choix du site d'implantation du pilote doit être arrêté d'ici la fin de l'année.