Nucléaire : Orano signe un accord de partenariat avec l'Etat du Niger

(Boursier.com) — Le 4 mai 2023, à Niamey, à la Primature de l'Etat du Niger, Ousseini Hadizatou Yacouba (Ministre des Mines), Ahmat Jidoud (Ministre des Finances) et Nicolas Maes (Président d'Orano Mining) ont signé un Accord Global de Partenariat.

Cet accord, qui illustre la volonté d'Orano et du Niger de renforcer un lien fort et durable, couvre plusieurs sujets d'intérêt commun parmi lesquels le projet Imouraren, les conditions de poursuite de l'exploitation de la mine de Somaïr, le réaménagement de Cominak et l'engagement sociétal d'Orano au Niger.

L'accord concilie la volonté du Niger de maximiser les retombées économiques et financières de l'exploitation des emprises minières, de préserver la pérennité économique de Somaïr et de limiter l'impact socio-économique de la fermeture de Cominak.

Une enveloppe de 85 ME pour le projet Imouraren

Concernant le projet Imouraren, il est convenu qu'Orano poursuive les recherches de nouvelles perspectives d'exploitation du gisement. A cet effet, une feuille de route a été établie, incluant une enveloppe d'investissement de 85 millions d'euros, pour démontrer l'applicabilité technique, environnementale et économique de la méthode ISR (In-Situ Recovery) au gisement d'Imouraren.

Cette méthode permettrait d'améliorer l'équilibre économique du projet le rendant moins risqué pour l'ensemble des acteurs, tout en diminuant très significativement son empreinte environnementale.

Ces travaux de recherche se feront sous la supervision des ministères compétents, en concertation étroite avec les communautés locales. Ils visent à permettre une décision d'investissement à l'horizon 2028 si la faisabilité du projet est confirmée.

Sur le volet sociétal, trois axes ont été retenus : l'amélioration des compétences ; la scolarisation des jeunes filles, avec notamment le développement de places d'internat ; le développement économique dans le domaine de l'énergie.

Il s'agit de projets à l'étude qui seront mis en oeuvre à l'horizon 2030 pour un investissement de 40 ME.