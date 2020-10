Nucléaire : Orano remporte près de 150 ME de contrats avec EDF

(Boursier.com) — Orano a remporté auprès d'EDF plusieurs contrats totalisant près de 150 millions d'euros d'activités sur le parc nucléaire français.

Ces contrats s'inscrivent dans le cadre d'un appel d'offres pluriannuel pour la fourniture de services en soutien à la production d'électricité nucléaire. Ils s'échelonneront jusqu'en 2025, avec une option d'extension de 2 années supplémentaires.

Dans le cadre de ces contrats, Orano assurera les prestations d'assistance pour l'exploitation des réacteurs des centrales de Chinon (Indre-et-Loire) et Belleville-sur-Loire (Cher), en lien avec ses partenaires Samsic et OMS. Le groupe réalisera la pose et dépose des échafaudages et isolants thermiques de la centrale de Nogent-sur-Seine (Aube) aux côtés de la société Aris.

A partir de 2021 les équipes Orano assureront également, en lien avec la société Samsic, les activités d'assistance chantier de la centrale de Saint-Alban (Isère).

Le secteur de l'assistance à l'exploitation des tranches nucléaires couvre un large panel de prestations, de la réalisation des contrôles de radioprotection aux transports de colis, en passant par la responsabilité des magasins d'outillage, la collecte et gestion des déchets.

Ces chantiers mobiliseront annuellement sur les quatre sites jusqu'à 600 salariés d'Orano DS, entité du groupe Orano spécialisée dans la fourniture de services aux sites nucléaires en exploitation ou en démantèlement.