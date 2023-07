Nucléaire : Orano relève ses perspectives dans un marché bien orienté

(Boursier.com) — Le chiffre d'affaires d'Orano atteint 2,296 milliards d'euros au 30 juin 2023 contre 2,142 MdsE au 30 juin 2022 (+7,2% ; +5,9% à pcc). Il bénéficie d'effets volume et prix favorables en particulier dans l'Amont et d'une activité en hausse dans les activités de services de l'Aval.

La part du chiffre d'affaires réalisée avec des clients internationaux est de 47,7% au 1er semestre 2023 (40,2% au 1er semestre 2022).

Le résultat opérationnel d'Orano ressort à 260 millions d'euros, soit une baisse de 55 ME, par rapport au 30 juin 2022.

Le résultat net part du groupe ajusté est de -45 ME au 30 juin (308 ME au 30 juin 2022).

Le résultat net part du groupe s'établit à +117 ME au 30 juin 2023 (-359 ME sur la même période en 2022). Cette amélioration de +476 ME provient d'un effet ciseaux très favorable sur le rendement des actifs dédiés de fin cycle (positif au 1er semestre 2023 contre très négatif au 1er semestre 2022) partiellement atténué par un effet défavorable de variation de taux d'actualisation entre les deux semestres.

L'EBITDA d'Orano au 30 juin 2023 ressort à 482 ME, en baisse par rapport au 30 juin 2022 où il s'établissait à 596 ME. Le cash-flow opérationnel d'Orano ressort négatif à -23 ME sur le 1er semestre 2023 (+303 ME au 1er semestre 2022).

Au 30 juin 2023, Orano dispose d'un montant de trésorerie de 0,7 MdE, auquel il convient d'ajouter 0,2 MdE d'actifs financiers courants de gestion de trésorerie. L'endettement financier net total du groupe s'élève ponctuellement à 1,91 MdE au 30 juin 2023 (1,68 MdE au 31 décembre 2022).

Perspectives

Les perspectives financières du groupe pour 2023 sont améliorées en lien avec un marché porteur. Orano vise désormais pour la fin de l'année :

- une croissance du chiffre d'affaires supérieure à 10% par rapport à 2022 (contre une croissance faible prévue précédemment) ;

- un taux de marge d'Ebitda, sur chiffre d'affaires révisé, maintenu entre 23% et 25% ;

- un cash-flow net positif.